TFF, futbolcu menajerlerine yapılan ödemeleri duyurdu

TFF menajerlere yapılan ödemeleri duyurdu ve raporda Fenerbahçe'nin, 5.663.420,31 lira ve 3.221.879,84 avro menajerlere ödeme yaptığı bildirildi.

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TFF, futbolcu menajerlerine yapılan ödemeleri duyurdu
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31 Mart 2021 17:43
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin 2020-2021 sezonunda şubat ayı sonu itibariyle futbolcu menajerlerine yaptıkları ödemeleri açıkladı.

TFF'nin hazırladığı futbol menajerlerine ödeme raporunda Süper Lig'den şu 5 kulüp yer aldı:

Çaykur Rizespor: 200.000 lira, 120.000 avro, 9.000 dolar

Fatih Karagümrük: 38.000 avro

Fenerbahçe: 5.663.420,31 lira, 3.221.879,84 avro

Fraport TAV Antalyaspor: 150.000 lira

Gaziantep: 1.604.592 lira, 518.900 avro, 67.500 dolar



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