TFF Ferhat Gündoğdu kimdir, nerelidir?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi.MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu. Ferhat Gündoğdu'nun başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:Ferhat GündoğduYunus YıldırımAhmet ŞahinSebahattin ŞahinHakan SivriserviKamil AbitoğluNihat MızrakHikmet ÖksüzoğluSerdar ÇakıroğluFerhat Gündoğdu, Serdar Tatlı yönetimindeki MHK'de ilk olarak istifa eden Metin Tokat'ın yerine kurul üyesi olarak atanmıştı. Tatlı ve ekibinin istifasının ardından Ferhat Gündoğdu, TFF tarafından MHK'de yeni başkan olarak göreve getirildi.Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, MHK Eğitimden Sorumluluğu, klasman hakem gözlemciliği görevleri de yapmıştır.