TFF, EURO 2032 için de başvuru yaptı!

EURO 2028 için ev sahipliği başvurusu yapan Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2032 yılı için de adaylık başvurusunda bulundu.



UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, EURO 2028 için Birleşik Krallık-İrlanda, Rusya ve Türkiye başvuruda bulunurken, EURO 2032 için de İtalya, Rusya ve Türkiye başvuruda bulundu.



Böylelikle TFF, hem EURO 2028 için hem de EURO 2032 için ev sahipliği başvurusunda bulunmuş oldu.

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