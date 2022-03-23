TFF, EURO 2032 için de başvuru yaptı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun EURO 2028'in yanı sıra EURO 2032 için de ev sahipliği başvurusu yaptığı belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
TFF, EURO 2032 için de başvuru yaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mart 2022 21:03
EURO 2028 için ev sahipliği başvurusu yapan Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2032 yılı için de adaylık başvurusunda bulundu.

UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, EURO 2028 için Birleşik Krallık-İrlanda, Rusya ve Türkiye başvuruda bulunurken, EURO 2032 için de İtalya, Rusya ve Türkiye başvuruda bulundu.

Böylelikle TFF, hem EURO 2028 için hem de EURO 2032 için ev sahipliği başvurusunda bulunmuş oldu.
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.