TFF, depremden dolayı 4 maçı erteledi

TFF, hafta sonunda oynanacak 4 maçı ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF, depremden dolayı 4 maçı erteledi
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30 Ekim 2020 16:26
Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi.

Süper Lig'de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak.



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