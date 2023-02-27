TFF'den Ziya Şengül için saygı duruşu kararı

Hayatını kaybeden Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane isimlerinden Ziya Şengül anısına, bu hafta yapılacak tüm profesyonel müsabakalar öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden eski oyuncu, teknik direktör ve yorumcu Ziya Şengül'ün vefat etmesi sebebiyle, 28 Şubat-6 Mart tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabilecektir." denildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden eski oyuncu, teknik direktör ve yorumcu Ziya Şengül'ün vefat etmesi sebebiyle, 28 Şubat-6 Mart tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabilecektir." denildi.
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