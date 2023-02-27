TFF'den Ziya Şengül için saygı duruşu kararı

TFF, hayatını kaybeden Ziya Şengül için maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Haber; AA
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TFF'den Ziya Şengül için saygı duruşu kararı
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27 Şubat 2023 17:29
Hayatını kaybeden Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane isimlerinden Ziya Şengül anısına, bu hafta yapılacak tüm profesyonel müsabakalar öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden eski oyuncu, teknik direktör ve yorumcu Ziya Şengül'ün vefat etmesi sebebiyle, 28 Şubat-6 Mart tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabilecektir." denildi.

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