TFF'den yeni yabancı kuralı için açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezonda uygulayacağı 'yabancı kuralı' Cuma günü açıklanacak. Yeni karar öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama yapıldı.



Akşam Gazetesi'nde yer alan haberde, yeni kurala göre sahada 11 yabancı olacağı, toplamda ise 14 yabancıya lisans çıkarılabileceği öne sürüdü.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündem olan bu iddia üzerine açıklama yaptı.



Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada " Yabancı kuralı ile ilgili cuma günü, Kulüpler Birliği ile son bir toplantı yapacağız. Hazırladığımız taslaklar var. Yabancı kuralı ile ilgili henüz netleşmiş bir durum yok." ifadelerini kullandı.





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