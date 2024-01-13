TFF'den yeni 'saldırı' maddesi: Puan silme, küme düşürme cezaları!

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Disiplin Talimatı'ndaki 'Saldırı' başlığı altındaki 44. maddeye yeni bir madde ekledi.

, Fotoğraf; AA
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TFF'den yeni 'saldırı' maddesi: Puan silme, küme düşürme cezaları!
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13 Ocak 2024 11:41
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'ndaki bazı maddeleri güncelledi.

TFF Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre, Futbol Disiplin Talimatı'nda bazı maddelere değişiklik getirilirken, özellikle "Saldırı" başlığı altındaki 44. maddeye yeni bir hüküm eklendi.

Eklenen yeni maddenin içeriği şu şekilde:

"Futbolcu, yönetici veya kulüp görevlilerinin müsabaka görevlilerine yönelik fiili müdahale içeren saldırılarında, bu kişilerin mensubu olduğu kulübe lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda 3 puandan 6 puana kadar puan silme cezası, eleme usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulübün ilgili turnuvadan ihracına karar verilir. Lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulüp mensupları tarafından ihlalin aynı sezon içerisinde ikinci kez tekrarı halinde, kulüp ligden ihraç edilerek bir alt lige düşürülür."

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