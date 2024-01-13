TFF'den yayında Premier Lig modeli!

Futbolun marka değerini artırıp, maçların daha fazla izlenmesini sağlamak isteyen TFF, naklen yayınlarda Premier Lig modelini benimsedi. Buna göre, özellikle tribünde seyirci sıkıntısı çeken kulüplerin, izlenilirliğinin artması için, bazı karşılaşmaların naklen olarak yayınlanmaması sağlanacak.



Yayıncı kuruluş, izlenme oranlarına göre bir çalışma yapacak, buradan çıkacak veriler ışığında, hangi maçların yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilecek. Buna rağmen bütün maçlar, VAR (Video Asistan Hakem) nedeniyle yine de kayıt altına alınacak.



İhaleyi kazanan kurum, gerekirse bu maçları kulüplere, yerel kanallara ya da başka platformlara bedeli karşılığında verebilecek. Böylece gelirin 150 milyon dolara çıkması bekleniyor.



"ARTI OLMASIN YETER"



Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) önceki gün açıkladığı, sahada sınırsız olmak üzere 12 yabancı kararı, kulüplerin tamamı tarafından onaylandı. Tüm başkanların, "sahada artı olmasın" isteği karşısında Kulüpler Birliği'nden gelen 5-6 kişilik ekibin TFF yetkilileriyle buluştuğu ve bu açıklanan statünün ortaya çıktığı vurgulandı.



YENİ OFSAYT SİSTEMİ BAŞLIYOR



Süper Lig'de, yarı otomatik ofsayt sistemi bugünkü maçlardan itibaren kullanılmaya başlanacak. Böylece sistem, Avrupa liglerinde, İtalya'dan sonra ilk kez Türkiye'de kullanılmaya başlamış olacak. Stadyumlarda bulunan kameralar aracılığı ile iskelet sistemlerinin 29 farklı noktasından taranan futbolcuların görüntüleri eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştırılacak. Karar, 3 boyutlu animasyon oluşturularak yayıncı kuruluş aracılığıyla maçı izleyenlere de gösterilecek.



