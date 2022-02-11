TFF'den yayın ihalesi açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yeni yayın ihalesine dair açıklama paylaşıldı.



TFF'den yapılan açıklamada, ihale dökümunlarının alma sürecinin tamamlandığı belirtilirken, toplam 46 firmanın yayın hakkı paketlerine ilişkin ihale şartnamesi edindiği aktarıldı.



İşte TFF'nin açıklaması:



"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenecek ihaleye ilişkin olarak, 20 Ocak 2022 tarihinde başlayan ihale dokümanlarını alma süreci tamamlanmıştır.



Bu süreçte, yayın ihalesine katılabilmek için 36 tanesi yurt dışından olmak üzere toplam 46 firma; IMG Media firması danışmanlığında İhale Komisyonu tarafından belirlenen yayın hakkı paketlerine ilişkin ihale şartnamesini edinmiştir.



İhale sürecinde, ihale şartnamesini alan firmalardan gelen tüm sorular cevaplanmış; ilgili soru ve cevaplar, ihale şartnamesini alan tüm firmalarla paylaşılmıştır.



Söz konusu firmalar tekliflerini, 14 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar, elden veya e-mail yoluyla Deloitte Türkiye yetkililerine teslim edebileceklerdir. Bununla birlikte 14 Şubat Pazartesi günü elden verilecek tekliflerin, Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri adresinde Deloitte Türkiye yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir. Noter tarafından açılan teklifler, değerlendirilmek üzere Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oluşturulan İhale Komisyonuna sunulacaktır.



İhale Komisyonu teklifleri değerlendirecek olup, şartnamede yer aldığı gibi ihalenin sonuçlandırılması için 21 Şubat tarihi hedeflenmiştir."





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