TFF'den yabancı kuralı için karar!

TFF, Süper Lig kulüplerinden gelen yabancı kuralını 1 yıl erteleme kararına sıcak baktı ve değişiklik yapmama kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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TFF'den yabancı kuralı için karar!
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26 Mayıs 2021 08:18
Süper Lig'de daha önce alınan karara göre yabancı kontenjanı 14 olacak, sahada ise bunların 8'i forma giyebilecekti. Ancak kulüplerin başvurusu ve pandemi nedeniyle karar ötelenmiş, kuralda değişiklik olmamıştı.

Kulüpler, yerli oyuncuların artan fiyatları ve devam eden sözlemeler nedeniyle yeniden erteleme isterken gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi...

Sabah'ta yer alan habere göre; Federasyon talebe sıcak baktı, önümüzdeki sezon da 14 yabancı kuralında değişiklik yapmama kararı aldı.

Kulüpler, geçen sezon olduğu gibi yine ilk 11'de istediği kadar yabancı bulundurabilecek.


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