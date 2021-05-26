Nihat Özdemir: "Süleyman Hurma bana geldi, 'Lütfen el vurma, bu sistem devam etsin' diyor. Bende çok önemli 5 çocuk yetişti diyor. Ümit Milli Takıma çağrıldılar. Bendeki yabancılara baka baka, Biglia'ya baka baka iyi oyuncu oldular' diyor. Haklı" https://t.co/6G04qUrd5Y



— Sporx (@sporx) May 24, 2021

Süper Lig'de daha önce alınan karara göre yabancı kontenjanı 14 olacak, sahada ise bunların 8'i forma giyebilecekti. Ancak kulüplerin başvurusu ve pandemi nedeniyle karar ötelenmiş, kuralda değişiklik olmamıştı.Kulüpler, yerli oyuncuların artan fiyatları ve devam eden sözlemeler nedeniyle yeniden erteleme isterken gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi...Sabah'ta yer alan habere göre; Federasyon talebe sıcak baktı, önümüzdeki sezon da 14 yabancı kuralında değişiklik yapmama kararı aldı.Kulüpler, geçen sezon olduğu gibi yine ilk 11'de istediği kadar yabancı bulundurabilecek.