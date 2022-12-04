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TFF'den Trabzonspor'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu, ligin ilk yarısı için lisansı çıkartılmayan Bruno Peres'in Hull City karşılaşmasında oynadığı için Trabzonspor'a 25 Bin TL para cezası verdi.

, Fotoğraf; AA
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TFF'den Trabzonspor'a ceza
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04 Aralık 2022 12:11
Trabzonspor, hazırlık maçında Hull City ile karşılaşırken Bruno Peres nedeniyle ceza aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, ligin ilk yarısı için lisansı çıkartılmayan Peres karşılaşmada forma giydiği için bordo-mavililere 25 Bin TL para cezası verdi.

Öte yandan Trabzonspor ile Hull City arasındaki müsabaka Trezeguet ve Ozan Tufan'ın penaltı golleriyle 1-1 sona erdi.

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