TFF'den Trabzonspor'a ceza

Trabzonspor, hazırlık maçında Hull City ile karşılaşırken Bruno Peres nedeniyle ceza aldı.



Türkiye Futbol Federasyonu, ligin ilk yarısı için lisansı çıkartılmayan Peres karşılaşmada forma giydiği için bordo-mavililere 25 Bin TL para cezası verdi.



Öte yandan Trabzonspor ile Hull City arasındaki müsabaka Trezeguet ve Ozan Tufan'ın penaltı golleriyle 1-1 sona erdi.





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