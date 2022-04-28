TFF'den tekrar toplantısı!

TFF Yönetim Kurulu, Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki maçın tekrarı için yapılan başvuruyu değerlendirecek.

, Fotoğraf; AA
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TFF'den tekrar toplantısı!
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28 Nisan 2022 08:53
Beşiktaş'ın Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta 'kural hatası' gerekçesiyle karşılaşmanın yeniden oynanması için yaptığı başvuru bugün TFF tarafından görüşülecek.

Toplantı saat 14.00'te başlayacak.

Beşiktaş, karşılaşmanın 49'uncu dakikasında kaleciye pastan doğan vuruşun, kuralda belirtilen altıpas çizgisinden kullandırılmadığı gerekçesiyle kural hatası itirazında bulunmuştu. 

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