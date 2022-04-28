TFF'den tekrar toplantısı!

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta 'kural hatası' gerekçesiyle karşılaşmanın yeniden oynanması için yaptığı başvuru bugün TFF tarafından görüşülecek.
Toplantı saat 14.00'te başlayacak.
Beşiktaş, karşılaşmanın 49'uncu dakikasında kaleciye pastan doğan vuruşun, kuralda belirtilen altıpas çizgisinden kullandırılmadığı gerekçesiyle kural hatası itirazında bulunmuştu.
Toplantı saat 14.00'te başlayacak.
Beşiktaş, karşılaşmanın 49'uncu dakikasında kaleciye pastan doğan vuruşun, kuralda belirtilen altıpas çizgisinden kullandırılmadığı gerekçesiyle kural hatası itirazında bulunmuştu.