TFF'den teknik direktörler ile online toplantı

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı kuralı ve B Takım projesi doğrultusunda teknik adamlar ile görüştü.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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TFF'den teknik direktörler ile online toplantı
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28 Nisan 2023 10:14
Türkiye Futbol Federasyonu'nda kritik gündem maddeleri hakkında ilerleme kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralı ve B Takım projesi hakkında konuşmak için Süper Lig'de görev alan teknik direktörlerle online bir toplantı yaptı.

TFF yetkilileri, teknik adamlara yabancı kuralı hakkında fikirlerini sordu. TFF ile Kulüpler Birliği'nin önceki toplantısına Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile deprem nedeniyle ligden çekilen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de katılmıştı.

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