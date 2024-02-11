TFF'den Süper Kupa için karar!

TFF, Süper Kupa için ödenen parayı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacaklarından kesecek. Para, Suudi Arabistan'a iade edilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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TFF'den Süper Kupa için karar!
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11 Şubat 2024 10:39
29 Aralık'ta Riyad'da oynanması gereken ancak yaşanan sorunlar nedeniyle ertelenen Süper Kupa için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar (yaklaşık 123 milyon TL), Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplerin alacaklarından kesilecek. Para, Suudi Arabistan'a iade edilecek.

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, TFF'nin bu önerisini kabul ederken, kupanın yeni tarihi ile ilgili belirsizlik sürüyor.

Federasyon en geç mart ayında oynanmasını isterken, iki kulüp buna net bir yanıt vermiş değil.

Maçın tarihi ile ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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