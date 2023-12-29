TFF'den Süper Kupa için açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, SÜper KUpa maçı ile ilgili olarak SPORX'e açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
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TFF'den Süper Kupa için açıklama
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29 Aralık 2023 15:54
Son güncelleme 29 Aralık 2023 16:01
Suudi Arabistan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Suudi Yetkililerin, Milli marşımızın çalınmasına karşı çıktıkları yönündeki haberlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

TFF cephesinden SPORX'e yapılan açıklamada "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır." denildi.

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, gazeteci Emre Tilev'e yaptığı açıklamada "Taahhütname var, Suudiler bu taahhütnameye uymak zorundalar. Şu anda toplantılar da devam ediyor." dedi.

Maç öncesi 100. Yıl Cumhuriyet seremonisinde Cumhuriyet'in 100. yılı için yaptığı şarkısı söyleyecek olan şarkıcı Norm Ender, gazeteci Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamada "Buraya İstiklal Marşımız ve Parla'yı söylemek için geldim. Birazdan TFF Başkanı ile bir toplantı yapacağız. Henüz bana bildirilen bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

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