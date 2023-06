TFF'den Stefan Kuntz açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yapacağı Letonya ve Galler maçlarını kazanmasını beklediklerini söyledi.



Letonya seyahati öncesi İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde basın mensuplarına açıklama yapan Büyükekşi, sözlerine UEFA Şampiyonlar Ligi finaline değinerek başladı.



Çok güzel bir organizasyondan alınlarının akıyla çıktıklarını dile getiren Mehmet Büyükekşi, "Gerek UEFA'dan, gerekse Inter ve Manchester City takımlarından teşekkür aldık. Gayet memnunlar. Ayrıca İstanbul ve ülkemizin tanıtımı için başarılı bir süreç geçirdik. 120 ülkeden 1 milyarın üzerinde insan maçı izledi. Ayrıca da 1 milyarın üzerinde sosyal medyadan etkileşim aldık. Bu sadece 1 günlük bir etkinlik değildi. Yenikapı'da 4 gün etkinlik yapıldı, Taksim'deki organizasyon vardı. Türkiye ve İstanbul için yurt dışında olumlu katkıları oldu." diye konuştu.



"2028 VE 2032'Yİ İSTİYORUZ"



Türkiye'nin UEFA 2028 Avrupa Şampiyonası ve UEFA 2032 Avrupa Şampiyonası'na aday olduğunu hatırlatan Büyükekşi, "Yıllardır devamlı aday olup bir türlü başaramadığımız 2028 veya 2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak istiyoruz. Hükümetimizin 40'tan fazla uluslararası standartlarda yaptığı stat, havalimanları, yollar, köprüler, metrolar, tüneller var. Bunun için tüm altyapımız birçok ülkeden daha hazır durumda. Yeni ilave yapacağımız şeyler çok az. 10 Ekim'de sonuçlanacak bu süreç. Bizim de bu süreye kadar yapacağımız girişimler olacak. Başarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"KENDİ EVİMİZDE GİBİ OYNAMAK İSTİYORUZ"



Almanya'da gerçekleştirilecek UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmak istediklerinin altını çizen Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Önce Letonya maçımız var. Bugün Riga'ya gidiyoruz. Hedefimiz 3 puan. Daha sonra Samsun'da Galler'le maçımız var. İki maçtan 6 puanla ayrılmak istiyoruz. İlk 2'de Hırvatistan ve Galler var. Şampiyonaya katılmak için ilk 2'de olmak gerekiyor. Turnuvanın Almanya'da olması son derece önemli. Almanya'da olmak istiyoruz. Türkiye'den sonra en fazla Türk'ün yaşadığı Almanya'da kendi evimizde gibi maçlarımızı oynamak istiyoruz."



STEFAN KUNTZ İÇİN AÇIKLAMA!



TFF'nin 22 Haziran'da Ankara'da yapılacak olağan seçimli genel kurulunun ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yola devam edilip edilmeyeceğiyle ilgili soru üzerine Büyükekşi, "Şu anda maça gidiyoruz. Bu konuyla ilgili konuşmak doğru değil. Hedefimiz 2 maçı da kazanmak. Sonrasında bunu değerlendiririz. Odağımız milli takım. Sırasıyla gidersek, önceki planımız Şampiyonlar Ligi finaliydi, bunu bitirdik. İnşallah darısı bu 2 maça. Ondan sonra kongre. Eğer bunlar çok güzel geçerse, ona göre hareket ederiz. Farklı sonuçlar olursa, durumu buna göre değerlendiririz. Bugünden yarına herhangi bir kararımız söz konusu değil. Hocamızla şu an yola devam ediyoruz ve başarılı olması için her türlü desteği ve katkıyı veriyoruz. İnşallah başarılı olur. Çünkü ülkemiz için çok önemli bir turnuva." yanıtını verdi.



Altyapı projesiyle ilgili 4 yıllık bir süreç belirlediklerini anlatan Büyükekşi, "Bu plan, milli takımın başarısıyla ilgili de önemli bir çalışma. İnşallah kendi kaynaklarımıza yönelip, kendi özümüze dönüp, daha fazla yeni Arda'lar çıkarırız. Şu andaki milli takımımız, Avrupa'nın en genç milli takımı. Bu konuda sürdürülebilir bir başarı yakalamak çok önemli. Biz milli takıma güveniyoruz. Birçok oyuncumuz yurt dışında oynuyor. Hakan Çalhanoğlu, final oynayan takımın kaptanıydı. Orkun Kökçü çok yüksek bir bedelle Portekiz'e gitti. Oyuncuların değeri 20, 30, 40 milyon avro mertebesinde. Yeni genç oyuncuları da buraya monte edebilirsek, önümüzdeki 10 yıllık dönemde çok iyi bir kadroyla mücadele etme konusunda süreklilik sağlayabiliriz diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.



"ADAY VARSA MÜRACAATINI YAPSIN"



Başkan Büyükekşi, 22 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurul hakkındaki soruya, "Konumuz milli takım. Milli takımla ilgili konuşursak daha iyi olur. Şu anda milli takımla maça gidiyoruz. Seçim zamanı gelince, zaten aday varsa göreceksiniz. Aday varsa bir an evvel müracaatını yapsın. Ona göre seçime girebilir, hiçbir problem yok. Demokratik bir ortamda yarışıyoruz." cevabını verdi.



Milli takımın hücum hattını oluşturan isimlerden Cenk Tosun ve Enes Ünal'ın sakatlıklarının iyi olmadığını da aktaran Büyükekşi, "Maalesef bu bölgede şanssızlık yaşadık. Son maçta Cenk'in sakatlanması, daha önce de İspanya'da Enes'in sakatlanması bizim açımızdan iyi olmadı. Birden bire 2 forvetimizi kaybettik. Ancak bazen zorluklar yeni fırsatlar doğurur. İnşallah öyle olur. Biz milli takımımıza güveniyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.





