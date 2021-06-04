TFF'den stadyum zeminleriyle ilgili düzenleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının oynandığı stadyumların zeminleriyle ilgili talimatlarda değişikliğe gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF'den stadyum zeminleriyle ilgili düzenleme
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04 Haziran 2021 15:59
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının oynandığı stadyumların zeminleriyle ilgili talimatlarda değişiklik yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nda değişikliğe gittiği bildirildi.

Değişikliğe göre üst iki ligde bulunan kulüpler, çim saha sorumlusu ataması yapacak ve sorumlu kişiye TFF tarafından teorik ve pratik eğitim semineri verilecek.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de müsabakalar sadece doğal çim sahalarda oynanacak. Suni çim sahaya sahip kulüpler, talimatın yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde sahaları doğal çime çevirecek.

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