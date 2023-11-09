TFF'den Serdar Tatlı'nın gönderdiği mektup için açıklama!

TFF, eski MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın TFF Başkanlığı görevini yürüten Servet Yardımcı'ya gönderdiği mektup hakkında açıklama yaptı.



İşte TFF'nin açıklaması;



''2021 yılında MHK Başkanlığından istifa eden Serdar Tatlı tarafından Nisan-Haziran 2022 tarihleri arasında TFF Başkanlığı görevini yürüten Servet Yardımcı'ya hitaben, dönemin Genel Sekreteri Kadir Kardaş'a kişiye özel bir mektup verdiği teyid edilmiştir. Kadir Kardaş mektubun; Servet Yardımcı ismine özel olarak kapalı zarf içerisinde bırakılması sebebi ile zarfı açmadan ve TFF kayıtlarına almadan doğrudan Servet Yardımcı'ya ilettiğini beyan etmiştir. Servet Yardımcı'ya mektubun içeriği sorulmuş, şu ana kadar herhangi bir açıklama alınamamıştır.''



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Serdar Tatlı'nın Servet Yardımcı'ya gönderdiği o mektup hakkında açıklama yapmıştı.



İşte Ali Koç'un o açıklaması;



''Serdar Tatlı. Kim? Eski MHK Başkanımız. Ayrıldı. Tanımıyorum kendisini ama kendisiyle ilgili çok olumlu konuşulur. Sayın Tatlı'nın görevinden istifası sonrası TFF'ye bir mektup bıraktığı lafları dolaştı. Böyle bir söylenti vardı. Böyle bir mektup bıraktığı sonra herkes tarafından bilinmeye başlandı ama kimse mektubun içeriğini tam olarak bilmiyor. Ben 4-5 ayrı yerden bilgi aldım. Örtüşen noktalar var, ayrışan noktalar var. Kısacası hakemlik müessesesi ve buradaki kişiler, insanlar, akraba ilişkileri, bunlarla alakalı bir rapor olduğu söyleniyor. Tabii soruyoruz. Depremden sonra –Allah bir daha öyle bir acıyı kimseye yaşatmasın- kulüpler birbirlerinin maçlarına gitmeye başladı. Biz de Beşiktaş-Antalyaspor maçına gittiğimizde Sayın Ahmet Nur Çebi bizi, başkanları, federasyonu çok güzel bir şekilde ağırladı ve ben bu konuyu gündeme getirdim. O zamanki TFF Genel Sekreterine dedim ki, 'Böyle böyle bir mektup varmış. Var mı?' 'Evet var.' dedi. Ayrılırken Genel Sekreterliğe bir mektup bırakmış. 'Neler yazıyor?' dedim. Genel Sekreter 'Bilmiyorum' dedi. 'Nasıl bilmiyorsun?' dedim. 'Ben onu aldım, dönemin Başkan Yardımcısı Sayın Servet Yardımcı'ya verdim.' diyor. Ancak ne enteresandır ki mektupta ne yazdığını kimse bilmiyor. Daha da enteresanı kimse merak da etmiyor. Türk futbolunun MHK Başkanı, nispeten de dürüstlüğüyle bilinen Sayın Serdar Tatlı bir mektup bırakıyor. Benim aldığım bilgilere göre burada yoğun bir şekilde akraba ilişkileri var. Akraba ilişkileri ne demek? Torpilli atama demek. Torpilli hakem olmak. Torpilli hakem olmak ne demek? Başkalarının hakkını yemek demek. Temsilcilerle ilgili bahsediyor. Ama esas en önemli iddia, 3 hakemden bahsediyor, 'Bu hakemlere kesinlikle maç verilmemelidir.' diyor. Sayın MHK Başkanının bıraktığı raporda, mektupta en yoğun bir şekilde ifade edilen konulardan birinde 3 isim var. Bende var bu isimler. Şu an telaffuz etmeyeceğim. Bilgi güçtür. Bilginin gücü ve etkisi o bilgiyi nerede ve hangi zamanda kullandığınla da doğru orantılıdır. Ben soruyorum: Sayın Büyükekşi, böyle bir mektup gördünüz mü? O gün de yemekte sormuştum. Gördüyseniz içindekileri biliyorsunuz herhalde. Benim dediğim bu konular var mı? Bu mektubu şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmanızı engelleyecek bir durum var mı? Güvenmişsiniz, MHK başkanı yapmışsınız, adam bıkmış. 8 Mart'tan sonra istifa etti. Mektup bırakmış. Bu mektupta da 3 kişiden bahsediyor. Bu kişiler yoğun maç alan hakemler şu an. Ülkenin ayağa kalkması lazım bu anlattıklarımla. Ülke olmasa da ülke futbolunun. Net soru. TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi bu mektubu gördünüz mü? Bu mektupta bahsedilen 3 kişi hala maç alıyor, bunun farkında mısınız? Çok net. Evet, hayır. Gördüm, görmedim. 5 ay ceza değil bunun cevabı, 850 bin TL ceza da değil bunun cevabı."



''FEDERASYONDAN SES YOK''



Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu'da bu konu hakkında açıklama yaparak ''Serdar Tatlı bu raporu başkana vereceğim diyor. Sonra yanında oturan diyor ki 'Siz bunu bana verin ben başkana veririm!' Serdar Tatlı'da yanındaki adam başkanın haberi olduğunu söyleyince bırakıp gidiyor. Zurnanın son deliği yapıyorlar Serdar Tatlı'ya. Bu kesinlikle doğru. Tatlı da bu olaydan sonra bırakıp gidiyor. O gittikten sonra bu hakemler devam ediyor işlerine. Federasyondan ses yok!'' sözlerini sarf etmişti.







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