TFF'den saygı duruşu ve siyah bant kararı

TFF, Ankarada'daki terör saldırısı dolayısıyla hafta sonundaki maçlarda tüm takımların siyah bant takacağını ve 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF'den saygı duruşu ve siyah bant kararı
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24 Ekim 2024 19:11
Türkiye Futbol Federasyonu, Ankarada'daki terör saldırısı dolayısıyla hafta sonundaki maçlarda tüm takımların siyah bant takacağını ve 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına 25, 26, 27 ve 28 Ekim'de oynanacak olan tüm profesyonel ve amatör lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyor; terörü lanetliyoruz."

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