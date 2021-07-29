TFF'den sarı ve kırmızı karta fidan

Türkiye Futbol Federasyonu, orman projesini hayata geçirdi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF'den sarı ve kırmızı karta fidan
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29 Temmuz 2021 18:35
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere, liglerde görülen her sarı kart için 1 adet, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilmesine ilişkin TFF Ormanı Projesi çalışmalarının başlatılmasına karar verdi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin geleceğine nefes olması için zarar gören ormanlarımızı yeşertmeyi, tabiatı korumayı ve Türkiye'nin güzelliklerine katkı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında fidan dikilecek alanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılacak görüşmelerden sonra belirlenecektir. TFF olarak son günlerde ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar sonucunda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiriz. Söndürme çalışmalarına katılan görevli, personel ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunar, yangınların bir an önce söndürülmesini temenni ederiz."


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