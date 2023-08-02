TFF'den RTÜK'e ziyaret

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, lig dönemlerinde çokça şikâyet alan spor programlarına çekidüzen verilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ile işbirliği halinde harekete geçti.

Futbol, toplumun geneli tarafından benimsenen, ilgiyle izlenen spor aktiviteleri arasında yer alıyor. Centilmenlik çerçevesinde insanları bütünleştirmesi gerekirken zaman zaman ayrışmalara yol açan futbol müsabakaları istenmeyen olaylara sebep olabiliyor. Özellikle, maçlar sonrası radyo ve televizyonlarda yapılan eleştiri sınırlarını aşan yorum ve müdahaleler toplumun yanlış yönlendirilmesi gibi tehlikeli bir sonuca ulaşabiliyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayınların etkisiyle yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilmesi için spor programlarıyla ilgili özel bir çalışma yapma kararı aldı. Spor programı olmaktan çıkıp zaman zaman toplumu infiale sürükleyen "hakem eleştiri programları"na dönüşen yayınların, olması gerektiği gibi keyifle izlenen yapımlar olması için çaba sarf eden Üst Kurul, Türkiye Futbol Federasyonu ile temasa geçti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyeleri bugün RTÜK'ü ziyaret etti. Ziyarette spor programları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, spordaki şiddet olaylarının ve bunların medya yansımalarının titizlikle takip edildiğini söyledi. Şahin, spor yorumcularının bilerek ya da bilmeyerek toplumu yanlış yönlendirebileceğine dikkat çekerek, özellikle maç sonrası yayınlarındaki yorumların dikkatle yapılması gerektiğini ifade etti. TFF heyeti ise, spor programlarındaki haksız eleştirilere ve amacını aşan yanlış yorumlara vurgu yaptı.

Türkiye'de sağlıklı bir spor kültürü oluşması için gayret gösterdiklerini belirten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, takımlarla veya hakemlerle ilgili asılsız iddiaların toplumsal barışı zedelediğine dikkat çekti.

Belli bir seviyede olması gereken spor programlarında haksız eleştirilerin, amacını aşan yanlış yorumların ciddi bir sorun olduğunu dile getiren Başkan Büyükekşi, Türkiye'de sağlıklı bir spor kültürü oluşması için gayret gösterdiklerini belirterek takımlarla veya hakemlerle ilgili asılsız iddiaların toplumsal barışı zedelediğine dikkati çekti. Belli bir seviyede olması gereken spor programlarında iftira ve dedikoduyla yapılan haksız yorumların ciddi bir sorun olduğunu dile getiren Büyükekşi, toplumda gerginlik oluşturan reyting amaçlı yayınlardan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Ziyaretin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e A Millî Takım forması takdim etti."