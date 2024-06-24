TFF'den Montella ve Arda Güler için açıklama!

A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında karşılaşacağı Çekya maçı hazırlıklarını sürdürdü.Antrenman esnasında yıldız futbolcu Arda Güler ile Teknik Direktör Vincenzo Montella arasında kameralara yansıyan bir görüntü herkesin dikkatini çekti.Kameralara yansıyan görüntülerde Arda Güler'in as takımla çalışmak üzere yelek giymeye hazırlandığı ancak Vinzenco Montella'nın yeleği alıp başka bir oyuncuya verdiği görüldü.Ardından teknik heyetle konuşan Arda Güler'in antrenmana bireysel olarak devam ettiği görülürken bu olay sosyal medyada tepki çekti.Yapılan yorumlarda futbolseverler Montella'nın Arda Güler'e davranışını yoğun şekilde eleştirdi.A Milli Takımız, Çekya ile 26 Haziran Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.Türkiye Futbol Federasyonu, kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili bir açıklama yayımladı.A Milli Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur.Antrenman öncesinde millî futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır.İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, milli futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir.Kalbi Türk Milli Takımı için atan sağduyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız.