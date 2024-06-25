TFF'den Montella görüntüleri için açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, sosyal medyada gündem olan Vincenzo Montella-Arda Güler videosu hakkında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.Görüntü sonrası Montella ile görüştüklerini söyleyen Mustafa Eröğüt,ifadelerini kullandı.Hamit Altıntop'un gidip Arda Güler ile görüştüğünü söyleyen Mustafa Eröğüt şu sözlerle devam etti:Planlarının bu şekilde olduğunu belirten Mustafa Eröğüt,dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı: