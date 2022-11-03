TFF'den Medipol Başakşehir'e tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde A Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselen Medipol Başekşehir'i tebrik etti.
Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, "UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen Medipol Başakşehir'i tebrik ederiz. Temsilcimize ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, "UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen Medipol Başakşehir'i tebrik ederiz. Temsilcimize ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.