TFF'den Lucescu'ya davet!

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanacak.
Mücadelede derbiyi sürpriz bir isim de takip edecek. Rumen basınında yer alan habere göre Mircea Lucescu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da oynayacağı Süper Kupa'ya davet edildi.
Lucescu daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve Milli Takım'ı çalıştırmıştı.
Mücadelede derbiyi sürpriz bir isim de takip edecek. Rumen basınında yer alan habere göre Mircea Lucescu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da oynayacağı Süper Kupa'ya davet edildi.
Lucescu daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve Milli Takım'ı çalıştırmıştı.
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