TFF'den Lale Orta ve Ali Koç iddiası için açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un eski MHK Başkanı Lale Orta'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a VAR görüntüsü gönderdiği iddiaları üzerine açıklama yaptı.
İşte TFF'den yapılan açıklama;
"VAR görüntüleri naklen yayın aracından yayıncı kuruluşa ve TFF VAR odasına ham olarak ve aynı anda gönderilir. Dolayısıyla VAR odasında mevcut olan görüntülerin tamamı aynı zamanda yayıncı kuruluşta da olabilir. Mahrem olan görüntüler değil maçta görev yapan sahadaki hakemler ile VAR odasında görev yapan hakemler arasındaki konuşmalardır.
Dönemin MHK Başkanının bir Kulüp Başkanına VAR görüntülerini gönderme iddiası TFF Yönetim Kurulu'nun 18.10.2023 tarihinde aldığı kararla Etik Kurulu'na sevk edilmiş, kurul ilgili soruşturmayı başlatmış, süreç devam etmektedir."
ERDEN TİMUR NE DEMİŞTİ?
Erden Timur, katıldığı bir canlı yayında, "Lale Orta'nın VAR görüntüsünü Ali Koç'a göndermesi... Bunun kaydı var. Nerede olduğunu söyleyeceğim. Bunlar sokak dedikodusu değil. 3 Şubat 2023'te gerçekleşiyor. Lale Orta'nın MHK Başkanı olmasından 5 gün sonra. VAR odasına girişleri bildirmek zorundasınız. Orta, 3 Şubat sabah Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının kayıtlarını izlemek istiyor. Mert Hakan'ın attığı güzel bir gol iptal edilmişti. Lale Orta, VAR hakemi Koray Gençerler'e iptal nedenini soruyor. Elle temastan iptal ettiğini söylüyor. O görüntü sadece VAR odasında var. Cep telefonuyla o pozisyonu çekiyor. Lale Orta'nın 3 Şubat gününde yaptıkları incelensin. Çünkü odadaki kayıtlar 1 yıl saklanıyor. Lale Orta 'Bu pozisyonu Ali Koç'a gönderdim' demiş mi? Koray Gençerler 1.5 ay maç almadı. Lale Orta bu maçta ciddi hatalar olmadığını söyledi ama neden maç vermedi? Bu VAR görüntüsü yollamanın başka maçlarda olmadığını nereden bileceğiz. TFF bunu incelesin." demişti.
ALİ KOÇ'TAN TFF'YE LALE ORTA YANITI (AÇIKLAMANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN)
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Etik Kurulu'na gönderdiği cevap yazısı, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde paylaşıldı.
Ali Koç, Etik Kurulu'nun sorusu üzerine, "Yazınıza hitaben, Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki müsabakadaki bir pozisyonun VAR görüntüsünün, dönemin MHK Başkanı Sayın Lale Orta tarafından şahsıma doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir suretle gönderilmediğini kurulunuzun bilgisine sunarım" yanıtını verdi.
Ayrıca Koç, 17 Ekim tarihinde ortaya atılan VAR görüntülerinin kendisine iletilmesi iddialarının ardından TFF Yönetim Kurulu'na bu iddiaların detaylı bir şekilde araştırılması ve gerekli adımların atılması taleplerinin iletilmesine rağmen henüz bir yanıt alamadıklarını da belirtti.
Başkan Koç, Etik Kurulu'nun "Yukarıdaki soru haricinde söylemek istediğiniz başkaca bir husus var mıdır?" sorusuna ise, "Gelinen noktada, oyunun saha içi ve saha dışındaki dürüstlüğüne ilişkin iddia ve spekülasyonlar, Türk futbolunun yapısal problemlerinin temeli olup TFF Etik Kurulu, Türk futbolunun yapısal probleminin çözülebilmesi adına kritik bir pozisyona ve büyük bir sorumluluğa sahiptir. Dolayısıyla, bu sorumluluğun layıkıyla yerine getirilmesi elzemdir. Bu doğrultuda, yukarıda da belirttiğim üzere, huzurdaki beyanlarıma esas teşkil eden soruşturmanın geniş biçimde ele alınmasını ve iddia sahibi ile benim de dahil olduğum iddiaların muhataplarının tamamının sözlü beyanlarının alınmasını talep ederim." şeklinde yanıt verdi.
İşte TFF'den yapılan açıklama;
"VAR görüntüleri naklen yayın aracından yayıncı kuruluşa ve TFF VAR odasına ham olarak ve aynı anda gönderilir. Dolayısıyla VAR odasında mevcut olan görüntülerin tamamı aynı zamanda yayıncı kuruluşta da olabilir. Mahrem olan görüntüler değil maçta görev yapan sahadaki hakemler ile VAR odasında görev yapan hakemler arasındaki konuşmalardır.
Dönemin MHK Başkanının bir Kulüp Başkanına VAR görüntülerini gönderme iddiası TFF Yönetim Kurulu'nun 18.10.2023 tarihinde aldığı kararla Etik Kurulu'na sevk edilmiş, kurul ilgili soruşturmayı başlatmış, süreç devam etmektedir."
ERDEN TİMUR NE DEMİŞTİ?
Erden Timur, katıldığı bir canlı yayında, "Lale Orta'nın VAR görüntüsünü Ali Koç'a göndermesi... Bunun kaydı var. Nerede olduğunu söyleyeceğim. Bunlar sokak dedikodusu değil. 3 Şubat 2023'te gerçekleşiyor. Lale Orta'nın MHK Başkanı olmasından 5 gün sonra. VAR odasına girişleri bildirmek zorundasınız. Orta, 3 Şubat sabah Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının kayıtlarını izlemek istiyor. Mert Hakan'ın attığı güzel bir gol iptal edilmişti. Lale Orta, VAR hakemi Koray Gençerler'e iptal nedenini soruyor. Elle temastan iptal ettiğini söylüyor. O görüntü sadece VAR odasında var. Cep telefonuyla o pozisyonu çekiyor. Lale Orta'nın 3 Şubat gününde yaptıkları incelensin. Çünkü odadaki kayıtlar 1 yıl saklanıyor. Lale Orta 'Bu pozisyonu Ali Koç'a gönderdim' demiş mi? Koray Gençerler 1.5 ay maç almadı. Lale Orta bu maçta ciddi hatalar olmadığını söyledi ama neden maç vermedi? Bu VAR görüntüsü yollamanın başka maçlarda olmadığını nereden bileceğiz. TFF bunu incelesin." demişti.
ALİ KOÇ'TAN TFF'YE LALE ORTA YANITI (AÇIKLAMANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN)
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Etik Kurulu'na gönderdiği cevap yazısı, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde paylaşıldı.
Ali Koç, Etik Kurulu'nun sorusu üzerine, "Yazınıza hitaben, Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki müsabakadaki bir pozisyonun VAR görüntüsünün, dönemin MHK Başkanı Sayın Lale Orta tarafından şahsıma doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir suretle gönderilmediğini kurulunuzun bilgisine sunarım" yanıtını verdi.
Ayrıca Koç, 17 Ekim tarihinde ortaya atılan VAR görüntülerinin kendisine iletilmesi iddialarının ardından TFF Yönetim Kurulu'na bu iddiaların detaylı bir şekilde araştırılması ve gerekli adımların atılması taleplerinin iletilmesine rağmen henüz bir yanıt alamadıklarını da belirtti.
Başkan Koç, Etik Kurulu'nun "Yukarıdaki soru haricinde söylemek istediğiniz başkaca bir husus var mıdır?" sorusuna ise, "Gelinen noktada, oyunun saha içi ve saha dışındaki dürüstlüğüne ilişkin iddia ve spekülasyonlar, Türk futbolunun yapısal problemlerinin temeli olup TFF Etik Kurulu, Türk futbolunun yapısal probleminin çözülebilmesi adına kritik bir pozisyona ve büyük bir sorumluluğa sahiptir. Dolayısıyla, bu sorumluluğun layıkıyla yerine getirilmesi elzemdir. Bu doğrultuda, yukarıda da belirttiğim üzere, huzurdaki beyanlarıma esas teşkil eden soruşturmanın geniş biçimde ele alınmasını ve iddia sahibi ile benim de dahil olduğum iddiaların muhataplarının tamamının sözlü beyanlarının alınmasını talep ederim." şeklinde yanıt verdi.