TFF'den kulüplere hakem önerisi!

Süper Lig'de yeni sezonda da hakem tartışmaları devam ederken, TFF'den kulüplere flaş bir öneri geldi.Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi,önerisinde bulundu.Kulüpler Birliği ise Mehmet Büyükekşi'den gelen bu öneriye sıcak bakmadı.Öte yandan Mehmet Büyükekşi, sohbet toplantısında yaptığı açıklamada hakemler konusunda yeni bir projeleri olduğunu açıkladı.Büyükekşi,sözlerini sarf etti.