TFF'den Jose Mourinho'ya geçmiş olsun mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya "Geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

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TFF'den Jose Mourinho'ya geçmiş olsun mesajı!
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23 Aralık 2024 22:47
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya "Geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkesi Portekiz'de safra kesesi operasyonu geçiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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