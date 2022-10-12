TFF'den iki Süper Lig hakemine ceza!

ASGARİ İKİ HAFTA GÖREV YOK

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig hakemlerinden Ümit Öztürk ve Burak Şeker'i cezaya soktu.Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Kayserispor - Trabzonspor maçını yöneten Ümit Öztürk, MHK tarafından 'yetersiz' ve 'hatalı' bulundu.Uzun bir aradan sonra bordo-mavili takımın maçına çıkan ve konuk ekibin lehine verdiği penaltı kararı ile eleştirilen Öztürk'ün 2 ila 3 hafta dinlendirileceği bildirildi.9. haftada oynanan Ümraniyespor - Kayserispor müsabakasının hakemi Burak Şeker'in performansını da beğenmeyen kurul, bu isime de asgari iki hafta görev vermeyecek.