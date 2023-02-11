TFF'den Hatayspor ve Gaziantep için yeni karar!

TFF, deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK ve Hatayspor'un yabancı futbolcuları için yeni bir karar aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
TFF'den Hatayspor ve Gaziantep için yeni karar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2023 20:12
Deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK ve Hatayspor'un yabancı futbolcuları için TFF'den flaş bir karar geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Süper Lig kulüpleri, Gaziantep ve Hatayspor'dan 'yabancı' transferi yaparsa; o isimler 9. yabancı olarak sahada yer alabilecek.

YAYIN GELİRİNDEN KESİNTİ YAPILACAK

Ayrıca TFF, '1000 Konteyner Projesi' için Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan 5'er milyon TL, diğer takımlardan ise 3'er milyon TL yardım kesintisi yapmaya karar verdi.

Yardım kesintisi 'Yayın geliri' üzerinden yapılacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ