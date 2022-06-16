TFF'den harcama limitleri için açıklama

TFF, yeni sezonun harcama limitlerinin 20 Haziran Pazartesi açıklanacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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TFF'den harcama limitleri için açıklama
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16 Haziran 2022 21:59
Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonun harcama limitleri için bir açıklama yaptı.

Federasyondan yapılan duyuruda, harcama limitlerinin 20 Haziran Pazartesi günü saat 18.00'de açıklanacağı belirtildi.

İşte TFF'nin açıklaması:

"16 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurul'u takip eden Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK-XII'sinin H Bölümünün birinci paragrafında belirtilen takım harcama limitlerinin tebliğ ve ilan tarihi 2022-2023 futbol sezonu ilk transfer ve tescil dönemi için 20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 18:00 olarak belirlenmiştir."

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