TFF'den harcama limitleri için açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonun harcama limitleri için bir açıklama yaptı.



Federasyondan yapılan duyuruda, harcama limitlerinin 20 Haziran Pazartesi günü saat 18.00'de açıklanacağı belirtildi.



İşte TFF'nin açıklaması:



"16 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurul'u takip eden Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK-XII'sinin H Bölümünün birinci paragrafında belirtilen takım harcama limitlerinin tebliğ ve ilan tarihi 2022-2023 futbol sezonu ilk transfer ve tescil dönemi için 20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 18:00 olarak belirlenmiştir."





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