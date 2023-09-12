TFF'den hakemlere yüzde 50 zam

Türkiye Futbol Federasyonu, hakemlerin maç başı ücretlerinde yeni bir ayarlamada bulundu. Futbol Federasyonu, hakemlerin ücretlerinde yüzde 50'lik bir artış yaptı.



Bu zam sonrası Süper Lig'de görev yapan bir orta hakemin maç başı ücreti 20 bin liradan 30 bin liraya yükseldi. VAR hakeminin maç başı yeni ücreti ise 15 bin lira olarak belirlendi. AVAR hakemi ücreti ise 7 bin 500 lira oldu.



Süper Lig'de görev yapan yardımcı hakemlerin 8 bin 800 lira olan ücreti 13 bin 200 liraya yükseldi. Aynı ligde dördüncü olarak sahaya çıkan bir hakem ise 9 bin lira kazanacak. Zamlardan 1. Lig'de görev yapan hakemler de yararlanacak. Gözlemcilerin maç başı ücretlerine de aynı oranda zam yapıldığı belirtildi.



YENİ FORMATA ANKET AYARI



Anket ayarı TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Hypercube firması ile yaptığı iş birliği protokolü çerçevesinde format yapısını belirlemek için planlanan anketlerin kulüp ve taraftarlara açıldığını duyurdu. Yapılacak çalışma ve anket değerlendirmeleri sonucunda Trendyol Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası format yapısı gözden geçirilecek. Ankette; "Maçlar saat kaçta oynansın?", "Sezon ne zaman başlasın?", "Lig kaç takımlı olsun?" soruları yer aldı. Taraftarlar ise anketlere çok yoğun bir ilgi gösterdi.



