TFF'den hakem atamaları için yeni karar!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK Yaz Semineri'nde flaş açıklamalar yaptı.



Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Yeni sezon çok çekişmeli ve heyecanlı geçecek. Tüm hakemlerimizin görev aldıkları maçlarda çok başarılı olacaklarına inanıyorum ve hakemlerimize güveniyorum. Biz büyük bir aileyiz ve her zaman birlik içinde olmalıyız. Tüm bireyler her zaman sıkı sıkı birbirine hürmet etmeli." dedi.



"VAR HAKEMİ DE ALGORİTMA İLE OLACAK"



Hakem atamalarının yine algoritma ile yapılacağını belirten Mehmet Büyükekşi, "Yeni sezonda hakem atamaları yine algoritma ile yapılacak, VAR hakemleri de artık bu sistemle belirlenecek." ifadelerini kullandı.



Lale Orta'ya teşekkür eden Büyükekşi, "Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı geçtiğimiz dönem MHK Başkanlığı yapan Lale Orta'ya teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



"HAK ETTİKLERİ DEĞERİ GÖRMÜYORLAR"



Hakemlerin hak ettiği değeri görmediğini söyleyen TFF Başkanı, "Hakemlerin gelişimi ve hakem yetiştirilmesi bizim öncelikli konularımız arasında. Hakem eğitmenlerimizi yeniledik ve sürdürülebilir bir başarı istiyoruz. Bunu yakalamak için hakem akademisi kurduk. Biz hakemlerimizin sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da başarılı olması gerekiyor. Bunun içinde yabancı dil eğitimi verilecek. Hakemler toplumda hak ettiği saygıyı görmüyor. Bunun değişmesi lazım." açıklamasını yaptı.



Büyükekşi ayrıca, "Bazı hakemler gözlemcilerin verdiği notların çok objektif olmadıklarından bahsettiler. Her maçın minimum 3 olmak üzere kritik pozisyonlarını 80 gözlemci ve hakeme göndereceğiz. Herkes bunu cevaplandıracak. Cevaplandırmayan yaptırım alacak. Hakem notlarını bu şekilde belirleyeceğiz. Hiçbir hakem bu değerlendirmeye itiraz edemeyecek." sözlerini kullandı.