TFF'den Gelişim Ligleri'ne erteleme

TFF, Gelişim Ligleri'nde 11-12-13-14 mart tarihlerinde oynatılması planlanan tüm maçların ertelendiğini duyurdu.



İşte TFF'nin açıklaması:



"Hafta sonunda tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11-12-13-14 Mart tarihlerinde oynatılması planlanan Gelişim Ligleri maçları ertelenmiştir.



11-14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan U19 Süper Lig, U19 TFF 1.Lig, U17 Elit Lig ve U16 Elit Lig müsabakaları 20 Nisan Çarşamba günü, U19 Bölgesel Gelişim Lig müsabakaları ise 26 Mart Cumartesi günü yapılacaktır."









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