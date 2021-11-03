TFF'den Galatasaray'ın talebine ret!

Sarı-Kırmızılılar'ın TFF'ye yaptığı Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite seyirci ile oynama başvurusu kabul edilmedi.Galatasaray'dan 4 Kasım Perşembe günü Lokomotiv Moskova ile Nef Stadı'nda yapacağı maç öncesinde salı günü TFF'ye başvurdu. Sarı-Kırmızılılar, kritik karşılaşmayı tam kapasite ile oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan özel izin talep etti.TFF, yapılan değerlendirmeler sonrasında Galatasaray'ın bu talebini reddetti.