TFF'den Galatasaray'ın talebine ret!

Galatasaray'ın TFF'ye yaptığı Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite seyirci ile oynama başvurusu reddedildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF'den Galatasaray'ın talebine ret!
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03 Kasım 2021 11:32
Sarı-Kırmızılılar'ın TFF'ye yaptığı Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite seyirci ile oynama başvurusu kabul edilmedi.

Galatasaray'dan 4 Kasım Perşembe günü Lokomotiv Moskova ile Nef Stadı'nda yapacağı maç öncesinde salı günü TFF'ye başvurdu. Sarı-Kırmızılılar, kritik karşılaşmayı tam kapasite ile oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan özel izin talep etti.

TFF, yapılan değerlendirmeler sonrasında Galatasaray'ın bu talebini reddetti. 



 

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