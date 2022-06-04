TFF'den Fırat Kalkanı bölgesine antrenör

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine antrenör eğitimi desteği verdi.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının Suriye Görev Gücü kapsamında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2017'den beri hayatın normalleşmesi adına yürüttüğü çalışmalara TFF de katkı sağlıyor.



Bu kapsamda Kilis Valiliği sorumluluğundaki Suriye Azez bölgesinde 20-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenen TFF C Lisans Antrenör Eğitim Programı'na, TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından eğitim desteği verildi.



Programa, TFF adına Antrenör Eğitim Program Müdürü Nur Mustafa Gülen ve Antrenör Eğitimcisi Sercan Görgülü katıldı. Eğitimde El Bab, Cerablus, Afrin, Ahterin, Soran ve Azez güvenli bölgelerinden 24 aday antrenör yer aldı.



TFF, 20-29 Haziran'da Azez bölgesinde düzenlenecek antrenör eğitim programına da eğitim desteğinde bulunacak.





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