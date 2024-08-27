TFF'den Ferdi Kadıoğlu'na başarılar mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'na başarılar diledi.
Resmi siteden yapılan açıklamada, "A Millî Takım oyuncularımızdan Ferdi Kadıoğlu'nu Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton & Hove Albion FC'ye transferi nedeniyle kutluyor, kariyerinde açtığı yeni sayfada kendisine başarılar diliyoruz. Genç millî düzeyde Hollanda adına mücadele ettikten sonra, 2022 yılında A Millî Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan futbolcumuz, 20 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi ve ilk büyük turnuva tecrübesini bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda yaşadı. Şampiyonada çeyrek finale yükselen A Millî Takımımızın oynadığı 5 karşılaşmada da 90 dakika süre alan Ferdi, performansıyla ulusal ve uluslararası medyada adından övgüyle söz ettirmişti." ifadeleri kullanıldı.
Resmi siteden yapılan açıklamada, "A Millî Takım oyuncularımızdan Ferdi Kadıoğlu'nu Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton & Hove Albion FC'ye transferi nedeniyle kutluyor, kariyerinde açtığı yeni sayfada kendisine başarılar diliyoruz. Genç millî düzeyde Hollanda adına mücadele ettikten sonra, 2022 yılında A Millî Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan futbolcumuz, 20 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi ve ilk büyük turnuva tecrübesini bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda yaşadı. Şampiyonada çeyrek finale yükselen A Millî Takımımızın oynadığı 5 karşılaşmada da 90 dakika süre alan Ferdi, performansıyla ulusal ve uluslararası medyada adından övgüyle söz ettirmişti." ifadeleri kullanıldı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU