TFF'den eski hakemler, gözlemciler ve temsilci için başsağlığı

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinde hayatını kaybeden eski hakemler, gözlemciler ve temsilci için başsağlığı başsağlığı mesajı paylaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
TFF'den eski hakemler, gözlemciler ve temsilci için başsağlığı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2023 14:43
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden eski hakemler, gözlemciler ve temsilci için başsağlığı mesajı yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Kahramarmaraş eski il hakemi Yakup Yel, Hatay eski il hakemi Cemil Can, Hatay eski gözlemcileri Kemal Torun ile Soner Koyuncuoğlu'nun yanı sıra Hatay eski temsilcisi Uğur Fırat Karaca'nın hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaşanılan felaketten duyulan üzüntü dile getirilirken, "Vefat eden eski hakemlerimiz, gözlemcilerimiz ve temsilcimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm futbol camiamıza başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ