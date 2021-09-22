TFF'den Erhan Çelenk'e centilmenlik tebriği

Türkiye Futbol Federasyonu, Çaykur Rizespor ile Altay arasında oynanan maçta centilmence davranışta bulunan Altaylı futbolcu Erhan Çelenk için mesaj yayımladı.

Haber; Sporx.com
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TFF'den Erhan Çelenk'e centilmenlik tebriği
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22 Eylül 2021 15:04
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile Altay arasında oynanan maçta centilmence davranışta bulunan Altaylı futbolcu Erhan Çelenk'i kutladı.

TFF'nin Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Çaykur Rizespor-Altay maçında gol atma şansı olmasına rağmen, Fabricio Baiano'nun sakatlandığını görünce topu taca atarak örnek bir harekette bulunan Erhan Çelenk'i ve bu anlamlı davranışı gerçekleştiren bir sporcuyu bünyesinde bulunduran Altay Kulübü'müzü tebrik ederiz," ifadelerine yer verildi.

ALTAY'IN MESAJI:

"O Bir Altaylı

Gol şansın varken, sakatlanan rakip futbolcunun tedavisi için topu taca atıyorsan eğer, sen Büyük Altaylısın."

KARAGÜMRÜK'ÜN MESAJI:




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