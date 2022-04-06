TFF'den Cüneyt Çakır için olumlu cevap

Son günlerin en büyük polemik konularından biri haline gelen İsviçre Futbol Federasyonu'nun Cüneyt Çakır'la ilgili davetine TFF'nin sessiz kalışı hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.



"SÜRECİ BAŞLATABİLİRSİNİZ"



TFF, çarşamba günü İsviçre Futbol Federasyonu'nun Çakır ve ekibi için yaptığı talebe "Lütfen Cüneyt Çakır ve ekibiyle temasa geçerek çalışma sürecini başlatabilirsiniz" diyerek olumlu dönüş yaptığı ortaya çıktı.



"CÜNEYT HOCA VE EKİBİYLE ÇALIŞABİLİRSİNİZ"



İsviçre Futbol Federasyonu'nun TFF'ye yaptığı yazılı başvuruda "Biz size bir hakem heyeti gönderelim, siz de buna karşılık bize Cüneyt Çakır ve ekibini gönderin. Herkes kendine bağlı olan hakemlerin masrafını karşılasın" talebinde bulunduğu TFF'nin ise "Bizim dışarıdan hakem getirip görevlendirmek gibi bir düşüncemiz yok. Ancak sizler Cüneyt hoca ve ekip arkadaşlarıyla çalışabilirsiniz. Bunun için de lütfen hakem arkadaşlarımızla temasa geçin" şeklinde karşılık verdiği öğrenildi.





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