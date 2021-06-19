TFF'den Burak Elmas'a tebrik!

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas için bir tebrik mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
TFF'den Burak Elmas'a tebrik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Haziran 2021 23:15
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünün 38'inci başkanı olan Burak Elmas için bir tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübünün bugün gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Burak Elmas ve yönetim kurulu üyelerini kutlar, yönetim dönemlerinde görevlerinde başarılar dileriz." denildi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.