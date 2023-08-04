TFF'den Beşiktaş ve Adana Demirspor'a kutlama

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlayan Beşiktaş ve Adana Demirspor'u tebrik etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
TFF'den Beşiktaş ve Adana Demirspor'a kutlama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ağustos 2023 01:03
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen Beşiktaş ve Yukatel Adana Demirspor'u tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinde Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş için yer alan mesajda, "UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nu geçerek bir üst tura yükselen Beşiktaş'ı tebrik ederiz. Temsilcimize ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." denildi.

Romanya'nın Cluj takımını 1-1 ve 2-1'lik skorlarla geçen Adana Demirspor için yayımlanan mesajda ise "UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nu geçerek bir üst tura yükselen Adana Demirspor'u tebrik ederiz. Temsilcimize ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı ile birçok kulüp de sosyal medya hesaplarından iki takım için tebrik mesajı paylaştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery