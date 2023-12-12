TFF'den basın toplantısı kararı!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu, 13 Aralık Çarşamba günü saat 13:00'te basın toplantısı düzenleyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF'den basın toplantısı kararı!
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12 Aralık 2023 22:26
Son güncelleme 12 Aralık 2023 22:50
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu, 13 Aralık Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyecek.

TFF tarafından gerçekleştirilecek basın toplantısı saat 13.00'te başlayacak.

Yapılacak basın toplantısında liglerin durumuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası ligler süresiz olarak ertelenmişti. 

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