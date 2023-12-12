TFF'den basın toplantısı kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu, 13 Aralık Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyecek.



TFF tarafından gerçekleştirilecek basın toplantısı saat 13.00'te başlayacak.



Yapılacak basın toplantısında liglerin durumuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.



MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası ligler süresiz olarak ertelenmişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU