TFF'den Bartın için saygı duruşu kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, Bartın'daki maden patlamasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bu haftaki tüm maçlarda saygı duruşu yapılacağını açıkladı.



Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde;



"Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlama sonucunda can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.



Ülkemizi yasa boğan patlamada vefat eden madencilerimiz anısına 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.



Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. "





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