TFF'den Avrupa Süper Ligi açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı.

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TFF'den Avrupa Süper Ligi açıklaması!
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21 Aralık 2023 18:55
Son güncelleme 21 Aralık 2023 19:01
TFF, Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı.

TFF açıklamasında, "Bu sporun Avrupa'daki düzenleyicisi UEFA'nın önderliğinde futbolu daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğimizi belirterek, 19 Nisan 2021 tarihinde yaptığımız "Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez" başlıklı açıklamamızın arkasında bugün de aynı kararlılıkla durduğumuzu vurgulamak isteriz." ifadelerini kullandı.

İŞTE AÇIKLAMANIN TAMAMI!

"Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa Adalet Divanı'nın 21 Aralık 2023 tarihinde aldığı kararın konusu olan Avrupa Süper Ligi ve bu oluşumun Avrupa futboluna olabilecek etkisi üzerine uzun bir süredir çalışmakta ve gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Futbol, milyarlarca insanı çevresinde buluşturan, futbol oynamak isteyen herkese FIFA ve UEFA talimatları çerçevesinde eşit olanaklar sunarak rekabeti öne çıkaran sağlam temeller üzerinde durmaktadır. Avrupa futbolunun çatı örgütü olan UEFA'nın oluşturduğu futbol piramidi, herhangi bir seviyede futbol oynayan her futbolcunun ve herhangi bir kategoride mücadele eden her kulübün Avrupa futbolunun bir parçası olmasına müsaade etmekte ve sistemin doğru çalışmasını sağlayan her paydaş UEFA tarafından teşvik edilmektedir.

Bu sporun Avrupa'daki düzenleyicisi UEFA'nın önderliğinde futbolu daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğimizi belirterek, 19 Nisan 2021 tarihinde yaptığımız "Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez" başlıklı açıklamamızın arkasında bugün de aynı kararlılıkla durduğumuzu vurgulamak isteriz."

 

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