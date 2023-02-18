TFF'den Arda Turan açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevden alınan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın yerine getirileceği gündeme gelen Arda Turan ile ilgili açıklama yaptı.



"KİMSEYLE GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"



A Spor'a konuşan Büyükekşi, "Arda Turan Ümit Milli Takım'ın başına geçti mi?" sorusuna karşılık, "Şu anda kimseyle bir görüşmemiz olmadı. Bir gelişme olursa buradan açıklarız." cevabını verdi.















SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ