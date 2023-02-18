TFF'den Arda Turan açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Tolunay Kafkas'ın yerine Ümit Milli Takımı teknik direktörlüğüne getireleceği konuşulan Arda Turan ile ilgili konuştu.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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TFF'den Arda Turan açıklaması
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18 Şubat 2023 21:34
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevden alınan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın yerine getirileceği gündeme gelen Arda Turan ile ilgili açıklama yaptı. 

"KİMSEYLE GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

A Spor'a konuşan Büyükekşi,  "Arda Turan Ümit Milli Takım'ın başına geçti mi?" sorusuna karşılık, "Şu anda kimseyle bir görüşmemiz olmadı. Bir gelişme olursa buradan açıklarız." cevabını verdi. 






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