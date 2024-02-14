TFF'den Ankaragücü ve 2 kulübe uyarı: "Stadı kapatırım"

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaragücü ile birlikte Kayserispor ve Rizespor'a zeminlerini düzeltmeleri çağrısında bulundu ve uyarı verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF'den Ankaragücü ve 2 kulübe uyarı: 'Stadı kapatırım'
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14 Şubat 2024 14:48
Son güncelleme 14 Şubat 2024 14:52
Trendyol Süper Lig'de birçok kulübün maç yaptığı statlarda yaşanan zemin problemleri nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti.

Daha önce tüm kulüplere yazı gönderen ve zeminlerin bakımlarına önem verilmesini isteyen TFF, bu kez Süper Lig'deki üç kulübü özel olarak uyardı.

TFF; Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor'a acil olarak stat zeminlerinin bakımlarının hızlandırması yönünde uyarı yaptı.

Zeminler istenilen seviyeye gelmezse, bu statlarda maç yapılmayacağı kulüplere iletildi.

ANKARAGÜCÜ, GENÇLERBİRLİĞİ KARARI

TFF, Eryaman Stadı'nda Ankaragücü'nün maçlara çıkmasına izin verdi. Ankaragücü, Süper Lig takımı olduğu için zeminin sorumluluğu bu kulüpte.

G.BİRLİĞİ'NE UYARI: "BAŞKA STAT BUL"

Zeminin yoğun maç trafiğinden etkilenmemesi için stadı kullanan 1. Lig takımı Gençlerbirliği'ne; maçlarını başka statta oynaması gerektiği TFF tarafından bildirildi.

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