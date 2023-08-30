TFF'den Ankaragücü-Fenerbahçe maçı için son karar

TFF yetkilileri, Ankara Eryaman Stadyumu'nun saha zeminin ikinci kez kontrol edilmesinden sonra 3 Eylül Pazar günü oynanacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasının burada yapılmasına tekrar onay verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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TFF'den Ankaragücü-Fenerbahçe maçı için son karar
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30 Ağustos 2023 16:26
Son güncelleme 30 Ağustos 2023 16:31
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçının oynanması planlanan Eryaman Stadı'nın zeminini, dün yapılan incelemelerin ardından bugün tekrar kontrol etti.

MKE Ankaragücü Kulübünden alınan bilgiye göre, yetkililer, kontroller sonrası saha zemininin maç oynamaya elverişli olduğunu rapor edip, 3 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasının burada yapılmasına bir kez daha onay verdi.

Stat zemininin elverişsiz olmasından dolayı başkent ekibi, Süper Lig'in 2. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı.

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