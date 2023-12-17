TFF'den Ali Palabıyık'a dava!

Türkiye Futbol Federasyonu, eski hakem Ali Palabıyık'a dava açmaya hazırlanıyor.Son zamanlarda çeşitli medya mecralarına çıkarak hem TFF Başkanı hem de hakemlerle ilgili açıklamalar yapan eski hakem Ali Palabıyık'a maddi ve manevi tazminat davası açılacağı öğrenildi.Konuyla ilgili Sabah'tan Murat Özbostan'a konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi,ifadelerini kullandı.Ali Palabıyık geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hakem atamaları için şu sözleri kullanmıştı;MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Ali Palabıyık'ın bu iddiaları sonrası,şeklinde bir açıklama yapmıştı.