TFF'den Ali Koç'a cevap!

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarının ardından bir açıklama yaptı.



Yapılan duyuruda, "TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve yöneticilerinin, disiplin süreçlerine veya bağımsız yargı kurullarının işleyişlerine ve kararlarına herhangi bir etkisi mümkün değildir. Bunun en son örneği de, kamuoyunda da tartışılan MHK'nin Süper Lig ve 1. Lig Hakem ve Gözlemci Klasmanlarıyla ilgili TFF Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kararının Tahkim Kurulu'nca kaldırılmasıdır. Ayrıca TFF görevlileri müsabakalara ilişkin raporlarını Futbol Yönetim Sistemi (FYS) üzerinden düzenlemekte ve bu raporlara kimsenin müdahale etme ihtimali bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.



İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI:



"Medyada bazı kulüp yöneticileri tarafından disiplin sevklerine ve disiplin kurulu tarafından verilen kararlara müdahale edildiği ve bazı kulüplerin kollandığına ilişkin haksız ve mesnetsiz iddiaların yer aldığı görülmüştür.



Kamuoyunun açık bir şekilde bilmesini isteriz ki, daha önce müteaddit kereler belirtildiği üzere, disiplin sevkleri TFF Statüsü ve Talimatlarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, müsabakalarda görevli, temsilci ve hakem raporları esas alınarak TFF Hukuk Müşavirliği'nde görevli disiplin müfettişleri tarafından yapılmaktadır.



Somut delillere ve gerekçelere dayanılarak yapılan bu sevklere ilişkin disiplin kararları, gerekli inceleme sonrasında bağımsız disiplin kurulları tarafından verilmekte, bu kararlara itiraz halinde yetkisini kanun ve statüden alan bağımsız Tahkim Kurulu kararıyla kesinleşmektedir.



TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve yöneticilerinin, disiplin süreçlerine veya bağımsız yargı kurullarının işleyişlerine ve kararlarına herhangi bir etkisi mümkün değildir. Bunun en son örneği de, kamuoyunda da tartışılan MHK'nin Süper Lig ve 1. Lig Hakem ve Gözlemci Klasmanlarıyla ilgili TFF Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kararının Tahkim Kurulu'nca kaldırılmasıdır. Ayrıca TFF görevlileri müsabakalara ilişkin raporlarını Futbol Yönetim Sistemi (FYS) üzerinden düzenlemekte ve bu raporlara kimsenin müdahale etme ihtimali bulunmamaktadır.



Herhangi bir kulübün hukuka aykırı olarak korunması, kollanması söz konusu olmayıp, Federasyonumuz her kulübe eşit mesafededir.



Futbolun tüm paydaşlarını kurum ve kurulları töhmet altında bırakan açıklamalardan kaçınmaya ve sağduyulu olmaya davet eder, bir kez daha hoşgörünün ve birlikteliğin simgesi olan Ramazan Bayramımızın Türk futbol camiası için hayırlara vesile olmasını dileriz.



Saygılarımızla.



Türkiye Futbol Federasyonu"



BİR ADIM GERİDEN

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün bayramlaşma töreninde açıklamada bulunmuştu.



Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:



"Bu söz konusu takımla yaptığımız maçta hepimiz öfkelendik. Maçtan sonra Fenerbahçemiz için mücadeleye başlamamız gerektiğini söyledim. En kısa sürede harekete geçilmesi gerektiğini bir kez daha söylemek durumundayım. 2010-11 şampiyonluğumuz, namlunun ucuna Fenerbahçe'yi sembolize eden bir kuşun konması... Tek tek bakmayın, büyük pencereden bakın. Bu aslında uzun süredir, bu takıma koruma kalkanının verdiği cesaretle, sanki her şeyi istediği şekilde yapabileceklerinin göstergesi. Hiç ama hiç şaşırmayın. Perşembe günü paylaşacağım bilgilerle bunu daha iyi anlayacaksınız. Bu koruma kalkanının ne demek olduğunu perşembeye kalmadan anlayacaksınız. Bugün disiplin sevkleri var, nasıl korunduklarını anlayacaksınız. Acaba Antalyaspor'a darp raporda olacak mı? Stada kapasite üzeri seyirci alınması raporda olacak mı? Maçta stat kameralarının incelenip, incelenmediğini göreceksiniz. Rapor müdahale edilip edilmediğini göreceksiniz. Benzer olaylar bizim stadımızda olsa, neler olacağını düşünün ve öyle karar verin. Bu kutsal camiayı korumanın zamanı geldi de geçiyor."





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